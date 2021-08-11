Kuyumcudan 130 bin lira değerinde altın çalan kadın serbest bırakıldı
Zonguldak'ta kuyumcudan 130 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalan bir kişi polis tarafından kent merkezinde bulunup yakalandı. Savcılıkta ifade verdikten sonra mahkemeye çıkarılan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TÜRKİYE 11.08.2021, 12:20
Kent merkezindeki Kuyumcular Çarşısında bir kuyumcuya giren F.G. adlı kadın, maddi değeri yüksek ziynet eşyalarına bakmaya başladı. Görevlinin bir anlık dalgınlığından yararlanan F.G., altınları alarak kaçtı.
130 BİN LİRA DEĞERİNDE ZİYNET EŞYASI ÇALDI
Olay yerine gelen polis ekipleri, F.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, F.G.'yi kent merkezinde yakaladı. Üzerinden çıkan 130 bin lira değerindeki ziynet eşyası da kuyumcuya teslim edildi.
SERBEST BIRAKILDI
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.G., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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