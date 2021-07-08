Kuyuya düşen köpeği AFAD kurtardı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde 15 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpek, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
TÜRKİYE 08.07.2021, 16:59 08.07.2021, 17:04
Merzifon ilçesine bağlı Kayadüzü köyünde bir köpeğin eski su kuyusuna düştüğü ihbarını alan AFAD ekipleri, bölgeye sevk edildi.
İple kuyuya indi
AFAD görevlisi, yaklaşık 15 metre derinliğindeki eski su kuyusuna iple inerek, köpeği bulunduğu yerden çıkardı.
Ekipler, daha sonra köpeği sahibi İbrahim Şahin'e teslim etti.
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