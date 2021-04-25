Kuzey Irak’a kara ve hava harekâtı!
Kuzey Irak’taki PKK hedeflerine yönelik pençe şimşek ve pençe yıldırım operasyonları başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harekât merkezine bağlanarak bilgi aldı. terör bölgeden temizlenen kadar operasyonların devam edeceğinin mesajını verdi.
Metina ve avaşin-basyan bölgelerine yönelik operasyon 23 Nisan’da 17.40’da başladı. Önce topçu birlikleri belirlenen hedefleri imha etti ardından da hava herakatı başlatıldı. Son olarak da atak helikopterleri İHA ve sİHA’larla desteklenen komandoları bölgeye indirdi
Terör koridorunun belini kırmak isteyen Mehmetçik, bölge barışını sağlamak ve sınır güvenliğini korumak için terör hedeflerine bomba yağdırıyor.
Son olarak da Kandil'de tespit edilen 4 hedefe hava harekatı düzenlendi. Terör hedefleri etki altına alındı.
Kuzey ırakta bir süre önce de pençe kartal ve pençe kaplan operasyonları düzenlenmişti. Bu kapsamda kara ve hava operasyonları haftanin ve gara bölgelerine yönelikti. Son operasyonla metina ve avaşin-basyan hattının terörden temizlenmesi hedefleniyor
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