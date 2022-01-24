Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi
Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören kavşağında yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İstanbul Havalimanı istikametinde yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yol tamamen trafiğe kapatıldı. Her iki yönde de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
TÜRKİYE 24.01.2022, 15:54
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