Kuzey Marmara Otoyolu'nda vinç devrildi: 2 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda vinç aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik akışı, tek şeritten kontrollü bir şekilde devam ediyor.
TÜRKİYE 12.06.2021, 09:12
Kuzey Marmara Otoyolu 16. viyadüğü Uskumruköy mevkisinde Ankara istikametine seyir halindeki Fatih G. idaresindeki vinç, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince sürücü Fatih G.'ye olay yerinde ayakta müdahale edildi. Araçta bulunan Sedat A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik akışı, tek şeritten kontrollü bir şekilde verildi.
Kara yolları ekiplerince yolu temizleme çalışmaları sürüyor.
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