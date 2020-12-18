Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir kısmı bugün açılacak

Türkiye'nin ana transit geçiş yolu olması hedeflenen ve Avrupa'yı Asya'ya bağlayan koridorda önemli bir rol üstlenecek olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda 56,5 kilometrelik ana gövde, 11,6 kilometre bağlantı yolundan oluşan Kurtköy-Akyazı etabı yarın törenle açılacak.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılımının beklendiği Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesiminin açılışının Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İstanbul'un batısındaki Kınalı mevkisinden başlayarak, İstanbul, Kocaeli, Sakarya illerini kuzeyden kat edip, Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanan ve Türkiye'nin en önemli kara yolu yatırımları arasında yer alan Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kurtköy-Akyazı etabıyla önemli bir parça daha tamamlandı.

Otoyolun trafiğe açılan kesimi 389,3 kilometreye ulaşacak

Projenin 56,5 kilometre ana gövde, 11,6 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 68,1 kilometre uzunluğundaki TEM İzmit-1 Kavşağı ile TEM Akyazı Kavşağı arasındaki kesimi de yarın itibarıyla hizmete sunularak, otoyolun trafiğe açılan kesimi 389,3 kilometreye ulaşacak.

Projede kalan 9,1 kilometre uzunluğundaki kesimin de 2021 yılı ilk çeyreğinde bitirilmesiyle yol tamamıyla açılarak vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.

İstanbul'un trafik yükünü alacak

Yarın açılışı yapılacak kesimde toplam 3 bin 18 metre uzunluğunda 3 viyadük, 50 köprü, 20 üstgeçit, 15 altgeçit olmak üzere toplam 88 adet büyük sanat yapısı yer alıyor.

Öte yandan, bu kesimde, Sakarya Nehri üzerinden geçen ve orta açıklığı 110 metre, toplam uzunluğu 260 metre olan dengeli konsol tipi özel yapım bir viyadük bulunuyor.

Tekirdağ ve Sakarya arasında Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı bağlantısı yolları ile birleşen otoyolun, mevcut ulaşım ağları ve özellikle İstanbul Boğazı geçişlerinde kapasitenin üzerinde olan trafik yükünü önemli ölçüde azaltması hedefleniyor.

Otoyol, artan yakıt tüketimi, araç bakımı ve onarım giderleri gibi ekonomik kayıpların azaltılmasının yanı sıra trafik yoğunluğunun neden olduğu gürültü, çevre kirliliği ve emisyon salınımının önlenmesine de önemli ölçüde katkı sağlıyor.

20 Aralık'ta trafiğe açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Kurtköy-Akyazı kesiminin yap-işlet-devret modeli ile yapılması, işletilmesi ve devri işinde, TEM-İzmit-1 Kavşağı ile TEM-Akyazı Kavşağı arası kesiminin trafiğe açılması Bakanlık tarafından onaylandı.

Otoyolun bu kesimi 20 Aralık saat 00.01'den itibaren trafiğe açılacak.

Kontrollü kara yolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi yasaklandı.

Bu kesimde mecburi asgari hız 40 kilometre/saat, azami hız 120 kilometre/saat olarak tespit edildi.