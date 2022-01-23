Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 9 yaralı
İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada şoför ile birlikte 3 kişi yaşamını yitirdi, 9 yolcu da yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Henüz kazanın neden olduğu belirlenemezken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk ediliyor. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
ART ARDA KAZA HABERLERİ GELDİ
Amasya'nın Merzifon ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada 1'i çocuk olmak üzere 30 yolcu yaralandı. Tokat'ın Erbaa ilçesinde ise karlı yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi. Afyonkarahisar'da da kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü refüje girdi. Otobüsteki 40 yolcu ölümden döndü.
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