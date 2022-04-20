KYK yurdunda uygulanan yasağa soruşturma

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) kampüsünde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait erkek öğrenci yurdu, ilginç bir yasakla gündeme geldi.

Karma olarak kullanılan yemekhane girişine, "Kantin ve yemekhaneye şortlu ve kısa pantolonlu girmek yasaktır" yazılı uyarı kağıdı asıldı.

Sosyal medyada tepki yağdı

Uyarı karşısında şaşkınlık yaşayan öğrenciler yazıyı sosyal medya hesaplarından paylaşırken, kullanıcılar ise karara tepki gösterdi.

Rektör: Uygulamanın okulla ilgisi yok

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı da tepkiler üzerine açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çuvalcı, "Bu uygulamanın KTÜ ile alakası yok." dedi.

Soruşturma başlatıldı

Uyarı kağıdı bir süre sonra kaldırılırken, Gençlik ve Spor Bakanlığınca da ilgili yurt görevlileri hakkında idari soruşturma başlatıldı. Yasak kararının ana kampüs içindeki diğer bloklarda uygulanmadığı bildirildi.