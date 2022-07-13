Laf atma kavgası

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi'nde, laf atma nedeniyle çıkan sözlü tartışmada sesler yükseldi.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, taraflar birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı.

Tarafların birbirlerine acımadan vurdukları anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Kavgaya, polis ekipleri son verdi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bir süre birbirlerine vuran tarafların kavgasını olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı. Tarafların kavgası polis merkezinde sona erdi.