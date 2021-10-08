Leyla cinayeti davasında 7 sanık beraat etti
Ağrı'da Leyla Aydemir'in öldürülmesi ile ilgili davada tutuksuz yargılanan amcası ve akrabalarının da aralarında olduğu 7 sanık beraat etti.
TÜRKİYE 08.10.2021, 15:59
Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili davada Erzurum Bölge Adliye Mahkemesinin bozma kararının ardından ikinci duruşma yapıldı.
Ağrı'da görülen davada, aralarında Leyla'nın yakınlarının da bulunduğu 7 sanık, tutuksuz olarak yargılandı.
İlk duruşmada, sanıklar suçlamaları reddetmiş, anne Şükran Aydemir'in avukatı ise mahkemeye yeni deliller sunmuştu.
Dava sonuçlandı, tüm sanıkların beraatine karar verildi
Savcı kasten öldürme suçundan amca Yusuf Aydemir ve 2 akraba için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Hakim tüm sanıkların beraatine karar verdi.
Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda 4 yaşındaki Leyla Aydemir, 15 Haziran 2018'de kaybolmuş, 18 gün sonra da cenazesi bulunmuştu.
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