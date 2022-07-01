Leyla ile Mecnun'un yeni sezonunda şok ayrılık! Sosyal medyadan açıkladı..

Exxen platformunda yayınlanan komedi dizisi Leyla ile Mecnun'un yeni sezonu öncesi sürpriz bir ayrılık yaşandı.Platformun en çok izlenen içerikleri arasında yer alan Leyla ile Mecnun'un büyük bir hayran kitlesi bulunuyor.

Sevilen dizide Erdal Bakkal'ın eşi Nurten karakterine hayat veren Nalan Kuruçim diziye veda ettiğini duyurdu.

Nalan Kuruçim instagram üzerinden yaptığı paylaşımda "Hoşçakal Nurten güzel anlarımız oldu" ifadelerine yer verdi.