Lezzet Durakları eşsiz lezzetleri izleyiciyle buluşturuyor!

Kahramanmaraş’ın her güzelliğini ekranlara taşıyan lezzet durakları, bu hafta i bölümüyle de kentin doğal güzelliklerini paylaştı.

Program sunucusu Gökhan Büyükdereli’yi misafir eden Doğa tutkunu Doğan Yenigül, odun ateşinde çay yaparak paça ikramında bulundu.

Programın devamında Yenigül, kahramanmaraş’ın görülmesi gereken yerleri paylaştı.