LGS sonuçları açıklandı...

LGS kapsamındaki birinci yerleştirmenin sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

TÜRKİYE 26.07.2021, 10:42 26.07.2021, 10:48
LGS sonuçları açıklandı...

Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına TC kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.

26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021'de tamamlanmış olacak.

20 Ağustos'ta süreç tamamlanacak

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak. 

Öğrencilerin yüzde 93'ü tercih ettiği okullardan birine yerleşti

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ü, tercihleri arasında bulunan okullardan birine yerleşti.

Bakanlık LGS kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçlarını, daha önce ilan edilen takvim uyarınca açıkladı.

Yerleştirme sonuçlarıyla beraber, sonuçlarla ilgili kapsamlı iki ayrı rapor da "http://www.meb.gov.tr/" internet adresinden ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. Raporlarda, merkezi (sınavlı) ve yerel (sınavsız) yerleştirme süreci detaylı şekilde ele alındı.

Yürütücülüğünü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı "Eğitim Analiz Değerlendirme" serisi kapsamındaki raporlara göre, birinci yerleştirme sonunda, tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ü tercihleri arasındaki okullardan birine yerleşti.

Sınavlı okulların yüzde 95'i doldu.

Sınavsız yerleştirmede öğrencilerin yüzde 92'si ilk üç tercihinden birisine yerleşti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine LGS yerleştirmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

LGS yerleştirmelerinde bir önceki yıla göre çoğu alanda iyileşme yaşandığını ifade eden Özer, "2020'de sınavsız yerel yerleştirmede öğrencilerin ilk üç tercihinden birisine yerleşme oranı yüzde 91,6'ydı, bu yıl oran yüzde 91,98'e yükseldi." dedi.

Sınavsız yerleştirmede ikili eğitim yapacak yeni okul yok

Özer, 2021'de sınavsız yerel yerleştirmede tercih edilen okullarda kapasite artırımı için ikili eğitim seçeneğinin kullanılmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Birinci yerleştirme sonunda hiçbir lisede yeni bir ikili eğitim yapacak okul oluşturulmadı. Öğrencilerin yüzde 92'sinin ilk üç tercihlerinde yer alan bir liseye yerleşebilmeleri ve bu yüksek oranın hiçbir ikili eğitim olmadan yapılabilmesi MEB'in süreci ne kadar başarılı yürüttüğünü gösteriyor."

Sınavsız yerleştirmede öğrencilerin yarıdan fazlası birinci tercihine yerleşti

Sınavsız yerleştirmede birinci tercihine yerleşen öğrenci oranının sınavsız yerleştirme performansı açısından önemli bir gösterge olduğunu ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Sınavsız yerleştirmede, öğrencilerin birinci tercihine yerleşme oranı 2020 yılında yüzde 49,3 iken 2021 yılında yüzde 51'e yükseldi. Bir diğer ifadeyle, sınavsız yerleşen öğrencilerin yarısından fazlası birinci tercihlerindeki liselere yerleştiler. Öğrencilerin iki kez daha yerleştirmeye esas nakil hakları ve daha sonra il/ilçe komisyonları tarafından yerleştirme ve nakil hakkı olduğu da dikkate alındığında bu durum, öğrencilerin neredeyse tamamının sınavsız şekilde tercih ettikleri bir okula yerleştirilebileceklerini göstermektedir."

Sınavsız yerleştirmede istenilen okul türlerine yerleşme oranları yükseldi

Sınavsız yerleştirmede öğrencilerin istedikleri okul türlerine yerleşme oranlarında da iyileşmeler sağlandığını ifade eden Özer, şu değerlendirmeyi yaptı:

"2020'de Anadolu liselerine ilk üç tercihi arasında yer veren öğrencilerin yüzde 99'u bu okul türüne yerleştirilirken, 2021'de bu oran değişmedi. Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 53'ünün ilk tercihini bu okul türünde yaptığı tespit edildi.

Geçen yıl ilk üç tercihi arasında Anadolu imam hatip lisesine yer veren öğrencilerden yüzde 87'si bu okullardan birine kayıt hakkı kazanırken bu yıl oran yüzde 88'e yükseldi.

Anadolu imam hatip lisesine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerden yüzde 56'sının bu okul türüne ilk tercihinde yer verdiği belirlendi.

Bu kapsamda en büyük iyileşme mesleki eğitimde sağlandı. 2019'da mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 79'u, geçen yıl ise yüzde 82'si ilk üç tercihlerinde bu okul türüne yer vermişti, bu yıl oran yüzde 83'e çıktı. Geçen yıl bu okul türü, bu okullara yerleşen öğrencilerden yüzde 43'ünün ilk tercihi olmuştu, bu yıl oran yüzde 46'ya yükseldi."

Süreç sonunda herkes yerleştirilecek

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştikleri okulları değiştirmek isteyen öğrencilerin önlerindeki yeni seçenekleri içeren takvimin işlemeye devam ettiğini ifade eden Özer, şu bilgileri verdi:

"Bu kapsamda 26-30 Temmuz'da yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları 9 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanmış olacak.

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021 tarihinde yerleştirme süreci tamamlanacak."

#LGS #MEB #AksuTV #AksuTVHaber
Yorumlar (0)
36°
az bulutlu
Namaz Vakti 26 Temmuz 2021
İmsak 03:46
Güneş 05:24
Öğle 12:44
İkindi 16:34
Akşam 19:54
Yatsı 21:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30