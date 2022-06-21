Libya tezkeresi TBMM'den geçti

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin ardından Libya ile ilişkilerini üst seviyeye çıkaran Türkiye, Mehmetçik'in ülkeye gidebilmesini gündemine almıştı.

Libya tezkeresi, muhalefetin olumsuz tavrına rağmen AK Parti ve MHP'nin oylarıyla Meclis'ten geçmişti.

Daha önce de 18 ay uzatıldı

Daha önce uzatılan Libya Tezkeresi, 2 Ocak 2021'de 18 ay uzatılmıştı.

Bugün Meclis'te Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Tezkere, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Uzatılan tezkerenin daha önce de olduğu gibi 18 aylık bi süreyi kapsadığı açıklandı.

Ülkedeki parçalanmış yapı anımsatıldı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan tezkerede, Libya'da Şubat 2011'de meydana gelen olayları takip eden süreçte demokratik kurumların inşa edilmesine yönelik çabaların, artan silahlı çatışmalar nedeniyle akamete uğradığı, ülkede parçalanmış bir yapı ortaya çıktığı anımsatıldı.

Tezkerede, Libya'da ateşkesin tesis edilmesi, siyasi bütünlüğün sağlanması ve işleyen bir devlet mekanizmasının kurulmasının mümkün olamaması üzerine, barış ve istikrarın tesisini teminen Birleşmiş Milletler (BM) kolaylaştırıcılığında, tüm tarafların katılımıyla yürütülen ve yaklaşık bir yıl süren Libya Siyasi Diyaloğu sonucunda, Libya Siyasi Anlaşması'nın, 17 Aralık 2015'te, Fas'ın Suheyrat şehrinde imzalandığı belirtildi.