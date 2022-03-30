Linç edilen hırsızlık şüphelisi hastanede yaşamını yitirdi
Gece saatlerinde Besim K.’ya ait park halindeki otomobili çalmaya yeltendiği iddia edilen Çetin Gül, araç sahibi ve beraberindekiler tarafından dövüldü. Gül, olay sonrasında yaşamını yitirdi.
İstanbul’un Maltepe ilçesine bağlı Zümrütevler Mahallesi’nde, 26 Mart saat 02.00 sıralarında, Besim K.'ya ait park halindeki otomobili çalmaya çalıştığı iddia edilen Çetin Gül (29), alarmın çalması sonucu uyanan araç sahibi ve mahalle sakinleri tarafından kovalanmaya başladı.
Kalabalık tarafından yakalanan Gül, feci şekilde dövüldü.
Hastaneye kaldırılan Gül, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Görüntülerden tespit edilen otomobilin sahibi Besim K.(49), Ceyda K.(19), Nuriye K.(40), Orhan K.(40), Cüneyt A.(26), Mesut Ç.(44), 17 yaşındaki S.K. ve M.E. (15) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan 18 yaşından büyük 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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