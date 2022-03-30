Linç edilen hırsızlık şüphelisi hastanede yaşamını yitirdi

İstanbul’un Maltepe ilçesine bağlı Zümrütevler Mahallesi’nde, 26 Mart saat 02.00 sıralarında, Besim K.'ya ait park halindeki otomobili çalmaya çalıştığı iddia edilen Çetin Gül (29), alarmın çalması sonucu uyanan araç sahibi ve mahalle sakinleri tarafından kovalanmaya başladı.

Kalabalık tarafından yakalanan Gül, feci şekilde dövüldü.

Hastaneye kaldırılan Gül, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Görüntülerden tespit edilen otomobilin sahibi Besim K.(49), Ceyda K.(19), Nuriye K.(40), Orhan K.(40), Cüneyt A.(26), Mesut Ç.(44), 17 yaşındaki S.K. ve M.E. (15) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan 18 yaşından büyük 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.