Liseli kavgası çekirdekle izlendi
Liseli öğrencilerin birbirlerini yerlerde sürükleyerek ettiği saç saça baş başa kavga, arkadaşları tarafından çekirdek çitlenerek seyredildi.
TÜRKİYE 29.04.2022, 20:16
Bir grup lise öğrencisi, Burdur Asri Mezarlık'ta toplandı.
Liseli grup içerisinden 2 genç kız, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada genç kızlar yerlerde sürüklendi.
Çekirdek çitleyerek izlediler
Yere düşmelerinin ardından birbirlerinin saçlarını çekip, yumruklar atan kızları, bazı arkadaşları ise çekirdek yiyerek izledi. Mezar taşına oturup, kavgayı izleyen öğrenciler, tarafları bir süre sonra ayırmaya çalıştı.
Mezarlıktaki kavga kamerada
Kızları ayırmaya çalışanlar da bir ara kavgaya dahil olup, birbirlerini tekmeledi. Arkadaşlarının kavgayı ayırmasının ardından öğrenciler, dağıldı. Mezarlıkta yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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