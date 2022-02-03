LPG'de fiyat artışı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, LPG'nin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere artışa gidildi.

LPG'de yapılan 40 kuruşluk artış, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.