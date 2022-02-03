LPG'de fiyat artışı
LPG'nin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 40 kuruş fiyat artışına gidildi.
TÜRKİYE 03.02.2022, 21:46
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, LPG'nin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere artışa gidildi.
LPG'de yapılan 40 kuruşluk artış, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
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