Lüks telefonlu dilenci kameraya yakalandı
Beylikdüzü'nde üst geçitte dilenen bir kadın, elindeki lüks telefonuyla kameraya yakalandı.
TÜRKİYE 19.11.2021, 15:21 19.11.2021, 15:45
Beylikdüzü'nde yoğun şekilde kullanılan bir üst geçitte dilenen bir kadın, bu kadarına da pes dedirtti. Kadının elinde son model bir iphone olduğunu gören bir sosyal medya kullanıcısı o anları kaydetti. Görüntüler sosyal medyada "Az önce lüks aracından indi geldi burada oturdu. Elinde iphone 11, alın size dilenci" yorumu ile paylaşıldı. Görüntülerde kadın dilenci üst geçidin merdivenlerinde yerini aldıktan sonra elbisesinin altından çıkardığı lüks telefonuyla mesaj atıyor.
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