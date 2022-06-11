Lunaparkta salıncak koptu, 3 çocuk yaralandı

Anlatlya'nın Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde bulunan Atatürk Parkı’ndaki lunaparkta 'minimaks' denilen salıncak şeklindeki alette çocuklar eğleniyordu.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden kopan alet platformun dışına düşerek ters döndü.

Kazayı gören aileler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

"Besmele çekin"

Oyuncaktaki 3 çocuğu kurtarmak için vatandaşlar ve itfaiye seferber olurken yaralı kurtarılan Mete Atik, "Besmele çekin" diyerek ambulansa alınırken Yakıp Bilal Salarvan'ın ve Buğra Yağız Koyun’un durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

"Bir anda kopmuş"

Oyuncaktan ayağından yaralı şekilde kurtarılan Buğra Yağız Koyun, "Sallanırken bir anda kablo gibi bir şey kopmuş. Oyuncak düştü ve ondan sonra sürüklenerek ters yattı. Ben kafamı vurdum. Ayağım altında morluk var. Bende bir şey yok ama onların durumu kötü." dedi.

"Buraya geldim hepsi ters şekilde yerdeydi"

Oyuncağın gürültü sesine olay yerine gelen Ahmet Demir, "Buraya geldim hepsi ters şekilde yerdeydi. Kaldırmaya çalıştık ama çok ağırdı. Altına sandalye falan koyduk, çocukların boynu yan şekildeydi. Sakinleştirmeye çalıştık. Bir yandan da kaldırmaya çalıştık. Ama oyuncak çok ağırdı, ikisini çıkaramadık." dedi.

"Arkadaşlar kaza kaza kaza"

Akadaşlarını eğlenirken cep telefonu kamerasıyla görüntülerini alan Ceyhun Erdem Met, "Az önce biz bindik çok korkutucu. Sakın sizi bize uymayın. Buna binmeyin, binerseniz iş bitti. Bana şuan hava atmaya çalışıyorlar. Ama birazdan olacak. Arkadaşlar kaza kaza kaza." sözleriyle olayı özetledi.