banner86

banner85

Maaş gerekçesiyle patronunu öldüren çoban, mahkemeye çıktı

Çalıştığı çiftlikte maaşının ödenmediğini öne süren yabancı uyruklu çoban, başta hayvanları vurmayı düşünüp vicdan yaptığını ve patronunu öldürdüğünü söyledi.

TÜRKİYE 29.12.2021, 12:43
Maaş gerekçesiyle patronunu öldüren çoban, mahkemeye çıktı

İstanbul Hadımköy’de hayvancılık işiyle uğraşan Sertaş Yorga, 2 bin 500 lira maaşla çalışan aldı.

Yorga'yı, maaşını alamadığı gerekçesiyle ahırda tüfekle öldüren Türkmenistan uyruklu sanık Shohrat Ikramov’un, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Shohrat Ikramov, maktul Sertaş Yorga’nın müşteki ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

"TÜFEĞİ ALIP SATMAYI DÜŞÜNDÜM"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Shohrat Ikramov, maktulün çiftliğinde 2 bin 500 lira maaşla işe başladığını ve yaklaşık iki ay boyunca hayvanlarına baktığını söyleyerek, "Maaşımı ödemedi. Ben de tüfeği alıp satmayı düşündüm. Hakkımda yasal işlem yapılacağını düşünüp, satmaktan vazgeçtim. Ahıra dönüp silahı yerine koymak istedim. Ahıra gittiğimde hayvanları vurmayı düşündüm ama vicdan yaptım vuramadım. Oradan ayrılmayı düşündüğüm sırada Sertaş Yorga ile karşılaştık. Beni görünce silahına davrandı, bana iki el ateş etti. Tam ateş ettiği esnada aradaki odaya atladım, beni vuramadı." dedi.

"YERDE YATARKEN BİR DAHA ATEŞ ETMEDİM"

Savunmasının devamında tutuklu sanık, "Ben kapıyı açar açmaz tekrar ateş etti, kurşunlardan biri cama geldi. O sırada sırtımda olan tüfeği elime aldım. Kapının bölmesinden baktığımda tekrar ateş etti. O sırada kaçtığım için yine beni vuramadı. ‘Dışarı çık’ diye bağırdı. Ateş etti tekrar. Ben de saklandığım yerden çıkmadan tüfeği doğrultup 3 el ateş ettim. Yere düştü. Hareketsizdi. Yerde yatarken bir daha ateş etmedim. Telefonu yerdeydi. Aldım ama telefonu şifreliydi açamadım." diye konuştu.

"EŞİM, SANIĞIN HAYVANLARA ZARAR VERDİĞİNİ VE İŞTEN ÇIKARACAĞINI SÖYLEDİ"

Duruşmada beyanda bulunan maktulün müşteki eşi Kader Yorga, olayı polislerden öğrenip olay yerine gittiğini söyleyerek, "Sanık ile eşim arasında husumet olduğu konusunda bilgim yoktu. İlk zamanlar eşim, sanıktan memnundu. Sonraları ise sanığın hayvanlara zarar verdiğini ve işten çıkaracağını söyledi. Olaydan bir hafta önce işten çıkarmıştı. Çiftliği başka bir eleman getirmişti. O gün de yeni elemanın kolu kırılmıştı. Olay günü eşim ile telefonla konuştuğumda söylemişti. Doktora götürüp geri geldiğinde silahının çalındığını da komşusu Turan Bey'e söylemiş. Sonrasında bu olay oldu. Sanıktan şikayetçiyim. İki evladım yetim kaldı. Cezalandırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Shohrat Ikramov’un suçunun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 27 Nisan 2021 tarihinde meydana gelen olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, şüpheli Shohrat Ikramov hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

#maaş #yabancı uyruklu çoban
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 29 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8