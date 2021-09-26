Maç izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
İstanbul'da maç izlerken kalp krizi geçiren Iğdırlı genç hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 26.09.2021, 09:17
Iğdır'a bağlı Çalpala köyünde yaşayan Fatih Aksoy, İstanbul'da Çetin Emeç Stadyumu'nda TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Alagöz Holding Iğdırspor-Bayrampaşa maçını seyrederken maçın ilk yarısında kalp krizi geçirdi.
Burada Aksoy'a müdahale edilse de Aksoy hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Aksoy'un cenazesi Iğdır'a getirilerek Çalpala köyünde toprağa verilecek.
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