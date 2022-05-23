Maçta kendisine faul yapan kişiyi öldürdü

Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki bir halı sahada maça çıkan O.Ç. ve E.K. arasında kavga çıktı.

İddiaya göre kendisine faul yapan E.K.'nin Anbar Mahallesi Yalova Sokak üzerindeki ikametine gelen O.Ç., E.K.'ye pompalı tüfekle ateş etti.

Hastanede hayatını kaybetti

Saçmaların isabet ettiği E.K. ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan E.K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Katil zanlısı yakalandı

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli O.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

O.Ç.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.