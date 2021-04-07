Maden ocağında feci ölüm!
Manyazit mermer faaliyeti gösteren özel firmaya ait yükleme makinasının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 07.04.2021, 11:48
Kaza sabah 09.30'da Bursa'nın Harmancık Yolçatı mevkiinde faaliyet gösteren özel bir maden firmasına ait manyazit taş oçağında ait yükleme yapan iş makinası uçurumdan yuvarlandı. İş makinası kepçe oparatörü Halil Bakar (69) iş makinasının altında kalarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
23°
açık
Namaz Vakti 07 Nisan 2021
|İmsak
|04:38
|Güneş
|06:02
|Öğle
|12:39
|İkindi
|16:16
|Akşam
|19:07
|Yatsı
|20:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|30
|64
|2. Fenerbahçe
|31
|62
|3. Galatasaray
|31
|61
|4. Trabzonspor
|32
|57
|5. Alanyaspor
|31
|49
|6. Hatayspor
|31
|49
|7. Karagümrük
|32
|48
|8. Gaziantep FK
|30
|47
|9. Göztepe
|32
|43
|10. Sivasspor
|30
|41
|11. Konyaspor
|30
|39
|12. Antalyaspor
|31
|39
|13. Rizespor
|31
|35
|14. Kasımpaşa
|31
|34
|15. Başakşehir
|31
|33
|16. Kayserispor
|31
|33
|17. Malatyaspor
|30
|32
|18. Ankaragücü
|30
|32
|19. Gençlerbirliği
|30
|30
|20. Erzurumspor
|31
|27
|21. Denizlispor
|30
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|28
|57
|2. Samsunspor
|28
|54
|3. Altay
|28
|53
|4. Adana Demirspor
|28
|52
|5. Altınordu
|28
|52
|6. İstanbulspor
|28
|48
|7. Ankara Keçiörengücü
|28
|46
|8. Tuzlaspor
|28
|41
|9. Bursaspor
|28
|40
|10. Bandırmaspor
|28
|38
|11. Ümraniye
|28
|38
|12. Boluspor
|28
|32
|13. Balıkesirspor
|28
|32
|14. Adanaspor
|28
|31
|15. Menemenspor
|28
|29
|16. Akhisar Bld.Spor
|28
|25
|17. Ankaraspor
|28
|19
|18. Eskişehirspor
|28
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|31
|74
|2. M. United
|30
|60
|3. Leicester City
|30
|56
|4. West Ham
|30
|52
|5. Chelsea
|30
|51
|6. Tottenham
|30
|49
|7. Liverpool
|30
|49
|8. Everton
|29
|47
|9. Aston Villa
|29
|44
|10. Arsenal
|30
|42
|11. Leeds United
|30
|42
|12. Crystal Palace
|30
|38
|13. Southampton
|30
|36
|14. Wolverhampton
|30
|35
|15. Burnley
|30
|33
|16. Brighton
|30
|32
|17. Newcastle
|30
|29
|18. Fulham
|31
|26
|19. West Bromwich
|30
|21
|20. Sheffield United
|30
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|29
|66
|2. Barcelona
|29
|65
|3. Real Madrid
|29
|63
|4. Sevilla
|29
|58
|5. Real Betis
|29
|46
|6. Villarreal
|29
|46
|7. Real Sociedad
|28
|45
|8. Celta de Vigo
|29
|37
|9. Granada
|29
|36
|10. Athletic Bilbao
|28
|35
|11. Levante
|29
|35
|12. Valencia
|29
|33
|13. Cádiz
|29
|32
|14. Osasuna
|29
|31
|15. Getafe
|29
|30
|16. Real Valladolid
|29
|27
|17. Elche
|29
|26
|18. Huesca
|29
|24
|19. Eibar
|29
|23
|20. Deportivo Alaves
|29
|23
Günlük GazetelerTümü