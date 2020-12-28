Maden suyundan örümcek çıktı, 50 bin TL'lik dava açtı
Esenyurt'ta yaşayan Metehan Dağdelen, bir zincir marketten 6'lı maden suyu satın aldı. Kapağı açılmamış şişelerden birinin içinde örümcek çıktı. Dağdelen firmaya 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.
TÜRKİYE 28.12.2020, 16:26
Davacı Metehan Dağdelen'in avukatı Burak Temizer aracılığıyla Bakırköy Tüketici Mahkemesi'ne delil tespiti için sunulan dava dilekçesinde, Dağdelen'in 1 Kasım'da ikametine yakın bir zincir marketten 6'lı maden suyu aldığı anlatıldı.
Davacı Dağdelen'in avukatı Temizer, Bakırköy Tüketici Mahkemesi nezdinde delil tespiti isteminde bulundu.
İncelemede gıda mühendisi bilirkişinin raporuyla da sodanın ağzının kapalı olduğu ve dışarıdan da kapak açılmaksızın sodaya bu tip bir örümceğin konulmasının mümkün olmadığı tespit edildi.
Avukat Burak Temizer, delil tespitinin ardından aynı mahkemede üretici firmaya karşı 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldı.
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