MADO’ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi!
İstanbul Yeni Kapıda gerçekleştirilen "Kahramanmaraş Tanıtım Günleri" vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ederken, birbirinde lezzeti ürünlerin tanıtımın yapıldığı etkinlikte dünyaca ünlü dondurma firması MADO’ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
TÜRKİYE 26.06.2022, 12:34
Stant önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıcak İstanbul havasında Kahramanmaraş dondurmasıyla serinledi.
MADO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Kanbur burada gelen misafilere dondurma şov yaparak izleyenleri mest etti.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan MADO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Kanbur, Bir Kahramanmaraş sevdalısı olarak burada bulunmaktan çok mutluyum.” diye konuştu.
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