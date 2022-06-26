MADO’ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi!

Stant önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıcak İstanbul havasında Kahramanmaraş dondurmasıyla serinledi.

MADO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Kanbur burada gelen misafilere dondurma şov yaparak izleyenleri mest etti.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan MADO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Kanbur, Bir Kahramanmaraş sevdalısı olarak burada bulunmaktan çok mutluyum.” diye konuştu.