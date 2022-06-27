Maganda araçlara zarar verdi!
Mersin'de tatil bölgelerinden dönen vatandaşları taciz ederek araçlarına zarar veren trafik magandası, cep telefonuyla görüntülendi.
Mersin'in Erdemli ilçesinin tatil beldesi Ayaş yolu üzerinde meydana gelen olayda, 33 BG 654 plakalı otomobil sürücüsü, D-400 karayolu üzerinde seyir halinde olan araçları yol boyunca rahatsız edip, ışıklara gelindiğinde aracından inerek, küfür ve hareketlerde bulundu.
Tartıştığı başka otomobile çarptı
Yoluna devam eden sürücü, bu defa yolda tartıştığı başka bir otomobile çarparak hasar verdi. Vatandaşlar, sürücüden şikayetçi oldu.
Hakaret edip tükürdüğü anlar kamerada
Trafik magandası sürücüsü başka sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde aracın camına vurarak açmalarını isteyen kişi, yanıt alamayınca hakaret edip tükürdü.
Kaydedilen başka bir görüntüde ise tartışma yaşadığı otomobile vurarak zarar verdiği görüldü. Vatandaşların şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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