Maganda kurşunu 11 yaşında bir fidanı hayattan kopardı!

Kars’ın Şehitler Mahallesi’nde bir kişi alkol alıp, evinin balkonundan tabancasıyla rastgele birkaç el ateş açtı.

Tabancadan çıkan mermiler çapraz binadaki evlerinin odasında oynayan 11 yaşındaki Emrah Altunbey'e isabet etti.

Bağıran Emrah'ı duyan ailesi odaya girince çocuklarını kanlar içinde buldu.

HASTANEDE CAN VERDİ, KATİLİ GÖZALTINA ALINDI

Haber verilmesi üzerine eve sağlık ekibi ve polis geldi.

Ensesinden yaralanan ve sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altunbey doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptığı çalışma sonucu şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.