Maganda, taksiciye küfürler yağdırıp saldırdı
Bir maganda, yol verme yüzünden tartıştığı içinde kadın yolcuların olduğu taksinin sürücüsüne saldırdı. Camdan sarkıp önce hakaret ve küfürler eden maganda kameralara yansıdı.
İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı’ndan geçtiğimiz pazar günü aracına Işıl Taş ve bir kadın arkadaşını alan taksici Hüseyin Şengül, yola koyuldu.
Taksici saat 01.00 sıralarında aracının direksiyonunu, seyir halindeyken kadın bir sürücünün önüne kırdı.
Bu sebeple kadın sürücü ile taksici arasında tartışma başladı.
Aracın peşinden koştu
Tartışmanın büyümesi üzerine kadın sürücünün aracının arka koltuğunda oturan ve alkollü olduğu iddia edilen bir maganda, camdan sarktı.
Şahıs, arkadaşı olan kadını eliyle ittikten sonra taksiciye hakaret ve küfürler savurdu.
Camdan girmek istedi
Taksideki kadınların “Abi geç, devam et” demesi üzerine taksici Şengül, yoluna devam etmek istedi.
Ancak araçtan inen alkollü şahıs, taksinin arkasından koşarak önce camdan içeriye girmeye çalıştı ardından da taksiciye saldırdı.
Taksici magandadan şikayetçi oldu
Diğer araçtaki bir başka şahsın müdahale etmesiyle taksici, şahıslardan kurtulup yoluna devam etti.
Taksici Hüseyin Şengül, magandadan şikayetçi oldu.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
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