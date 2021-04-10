Maganda terörü bir evi talan etti

EVİNE BASKIN DÜZENLENDİ

Teras katını gösteren kameralara bakan ekipler, 2 şahsın belinden tabancayı çıkartarak defalarca ateş açtığını tespit etti. Ayrıca polis ekipleri, terastaki diğer şahsın ise binalara ateş açan şahsı cep telefonuyla görüntülediğini belirledi.

Çalışmalara devam eden Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ateş açan şahsın rezidansta kaldığını tespit etmesi üzerine evine baskın düzenledi.

ATEŞ AÇTIĞI ANLARI CEP TELEFONUYLA KAYDETTİRDİ

Baskın sonucunda Gökhan Ç. olayda kullandığı tabancaya birlikte yakalandı. Polis ekiplerinin teras katında yaptığı incelemelerde çok sayıda kovan ele geçirildi. Gözaltına alınan maganda, polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde teras katına çıkan iki şahıs korkuluklara yaklaşıyor. Bir süre sonra beyaz kıyafet giyen şahıs belinden tabancayı çıkartıyor. Diğer şahıs ise cep telefonuyla çekim yapmaya başlıyor. Şahıs ardından tabancayla defalarca ateş açıyor. Ateş açan şahıslar ardından kattan uzaklaşıyor.

KURŞUNLAR, ÇOCUKLU AİLENİN EVİNE İSABET ETTİ

Magandanın olayı gerçekleştirdiği esnada tabancasından çıkan kurşunlardan 2’si yaklaşık 1 kilometre ileride bulunan binadaki iki dairenin camından içeriye girdi. O esnada evde 2 çocuğu ve eşiyle birlikte uyuyan çilingir Ali İşbilir’in (31) yatak odasının camından kurşun içeriye girdi.

Uyanarak neye uğradığını şaşıran İşbilir ve eşi, odayı kontrol ettiğinde pencere camından giren kurşunun duvardan sektikten sonra kapıya saplandığını gördü. Korku dolu anlar yaşayan adam, durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekiplerinin incelemelerinin ardından İşbilir emniyete giderek şikayette bulundu. Ayrıca aynı binada yaşayan bir kadının evinin pencere panjurlarına da kurşun isabet ettiği tespit edildi.

“ÇOCUKLAR O SESE UYANDILAR VE AĞLADILAR, YANLARINA GİTTİK VE YERE YATTIK"

Olayla ilgili konuşan Ali İşbilir, “Gece saatlerinde sese uyandık. Sonra penceredeki deliği fark ettik. Daha sonra ışıkları yakmadan mermi izi olduğunu anladım. Hemen yere yatarak polisi aradık. Ben olaydan yarım saat önce su içmek için ayağa kalkmıştım. Belki de o mermi bize gelebilirdi. Çünkü çocuklar vardı, onlar da ağlıyordu. Eşimle yatıyordum sese uyandık ve korktuk. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Buradaki mermi çekirdeğini aldılar. Polis ekiplerinin ifadesine göre mermi karşı taraftaki binadan atılmış. Mermi camdan giriyor, duvara çarpıyor ve sektikten sonra havlu ve tahta parçalarını parçalayarak aşağıya mermi düşüyor. O mermi bize de gelebilirdi. Çünkü yaklaşık 1 metre gibi yakın bir mesafemizden geçti. Sonuç olarak korktuk. Aslında büyük bir ses vardı. Yan ve üst komşular sesi duymuşlar. Bina mı çöktü, yoksa bomba mı patladı sanmışlar. Mermi yanımızdan geçtiği için bayağı bir korktuk. Çocuklar o sese uyandılar ve ağladılar, yanlarına gittik ve yere yattık. Emniyete gittim ifade verdim. Şahıs gözaltına alınmış, mahkemeye çıkacak. Cezasız kalmasın istiyorum, çünkü insanız her şey olabilir, ölebilirdik. Adalet yerini bulsun, bir daha böyle bir şey yaşanmasın.” dedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan emniyette 4 adet “Ateşli ve Bıçaklı Silahlar Kanunu'na muhalefet” ve 1 adet “kasten yaralama” suçundan kaydı bulunan Gökhan Ç., ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.