Magandalar gere yarısı ateş açtılar
Gece yarısı bir sokağa otomobille gelen 3 maganda, pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.
TÜRKİYE 07.04.2022, 09:34
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi Kanal Boyu Caddesi üzerinde gece geç saatlerde otomobille gelen 3 kişi pompalı tüfekle ateş açmaya başladı.
9 adet boş kovan tespit edildi
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede 9 adet boş kovan tespit edildi.
Magandalar aranıyor
Yapılan inceleme sonrası polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Herhangi bir ev, iş yeri veya aracın zarar görmediği olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.
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