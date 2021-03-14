Mağara baskını! Defineciler suçüstü yakalandı
Ankara'da polis ekiplerinin fark etmesi üzerine bir mağaraya baskın yapıldı. Baskında matkap, jeneratör ve çeşitli aletlerle kazı yapan 10 defineci yakalanarak gözaltına alındı.
TÜRKİYE 14.03.2021, 11:33
Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesi Bağlum Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri bölgedeki boş arazide 1 kişinin gözcülük yaptığını fark etti.
BASKIN YAPILAN MAĞARADA 10 KİŞİ YAKALANDI
Bunun üzerine olay yerine baskın yapan ekipler, bir mağaranın içerisinde define aramak için kaçak kazı yapan 10 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
EKİPMANLAR ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler mağarada yaptıkları aramada, toprağı kazmak için kullanılan matkap, jeneratör ve kazı aletleri ele geçirdi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.
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