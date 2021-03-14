Mağara baskını! Defineciler suçüstü yakalandı

Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesi Bağlum Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri bölgedeki boş arazide 1 kişinin gözcülük yaptığını fark etti.

BASKIN YAPILAN MAĞARADA 10 KİŞİ YAKALANDI

Bunun üzerine olay yerine baskın yapan ekipler, bir mağaranın içerisinde define aramak için kaçak kazı yapan 10 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

EKİPMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler mağarada yaptıkları aramada, toprağı kazmak için kullanılan matkap, jeneratör ve kazı aletleri ele geçirdi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.