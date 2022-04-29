Mahallede kuduz karantinası başlatıldı
Hatay'ın Hassa ilçesinde ölü bir köpekte kuduza rastlandı. Bunun üzerine bir mahallede kuduz karantinası başlatıldı.
TÜRKİYE 29.04.2022, 20:12
Çınarbaşı Mahallesi'nde 2 kişiyi ısıran ve ardından ölü bulunan sahipsiz bir köpekte kuduz mikrobuna rastlandı.
Bunun üzerine Hassa Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Ekipler, mahallenin giriş ve çıkışlarına "kuduz risk bölgesi" yazılı tabelalar astı.
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