Mahir Ünal AK Parti'yi temsilen Erbakan'ı Anma programına katıldı

Programa AK Parti Genel Başkan Yardıcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Mahir Ünal'da katıldı. Burada yaptığı konuşmada Ünal, " Muhterem Erbakan Hocamızın Aziz hatırası önünde saygı ve hürmetle eğiliyor rahmet ve minnetle yâd ediyoruz" dedi.

Saadet Partisi’nin düzenlemiş olduğu Erbakan Haftası 2021 Anma ve Anlama Programı’na katılım sağladık.



Muhterem Necmettin Erbakan Hocamızın Aziz hatırası önünde saygı ve hürmetle eğiliyor, O’nu bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/xtmYvwkxBK — Mahir Ünal ???????? (@mahirunal) February 27, 2021