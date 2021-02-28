Mahir Ünal AK Parti'yi temsilen Erbakan'ı Anma programına katıldı
54.Hükümetin Başbakan'ı ve Saadet Partisi'nin merhum Genel Başkanı Prof.Dr. Necmettin Erbakan'ı Anma ve Anlama programı düzenlendi.
TÜRKİYE 28.02.2021, 00:12 28.02.2021, 00:50
Programa AK Parti Genel Başkan Yardıcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Mahir Ünal'da katıldı. Burada yaptığı konuşmada Ünal, " Muhterem Erbakan Hocamızın Aziz hatırası önünde saygı ve hürmetle eğiliyor rahmet ve minnetle yâd ediyoruz" dedi.
Saadet Partisi’nin düzenlemiş olduğu Erbakan Haftası 2021 Anma ve Anlama Programı’na katılım sağladık.— Mahir Ünal ???????? (@mahirunal) February 27, 2021
Muhterem Necmettin Erbakan Hocamızın Aziz hatırası önünde saygı ve hürmetle eğiliyor, O’nu bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/xtmYvwkxBK
3°
açık
Namaz Vakti 28 Şubat 2021
|İmsak
|05:38
|Güneş
|06:58
|Öğle
|12:50
|İkindi
|16:00
|Akşam
|18:31
|Yatsı
|19:46
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|26
|57
|2. Beşiktaş
|25
|54
|3. Fenerbahçe
|25
|51
|4. Trabzonspor
|25
|48
|5. Hatayspor
|26
|45
|6. Alanyaspor
|26
|42
|7. Gaziantep FK
|26
|40
|8. Karagümrük
|26
|40
|9. Antalyaspor
|26
|34
|10. Göztepe
|25
|32
|11. Sivasspor
|25
|32
|12. Konyaspor
|25
|31
|13. Malatyaspor
|26
|31
|14. Kasımpaşa
|25
|29
|15. Rizespor
|26
|28
|16. Kayserispor
|25
|25
|17. Başakşehir
|26
|25
|18. Erzurumspor
|26
|25
|19. Denizlispor
|26
|21
|20. Gençlerbirliği
|25
|21
|21. Ankaragücü
|25
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|23
|53
|2. Samsunspor
|23
|49
|3. Altınordu
|24
|44
|4. İstanbulspor
|23
|43
|5. Adana Demirspor
|24
|42
|6. Ankara Keçiörengücü
|23
|38
|7. Altay
|23
|38
|8. Tuzlaspor
|23
|38
|9. Bursaspor
|23
|31
|10. Bandırmaspor
|24
|31
|11. Ümraniye
|24
|31
|12. Adanaspor
|23
|26
|13. Menemenspor
|23
|26
|14. Balıkesirspor
|23
|24
|15. Boluspor
|23
|23
|16. Akhisar Bld.Spor
|23
|19
|17. Ankaraspor
|23
|14
|18. Eskişehirspor
|23
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|26
|62
|2. M. United
|25
|49
|3. Leicester City
|25
|49
|4. West Ham
|26
|45
|5. Chelsea
|25
|43
|6. Liverpool
|25
|40
|7. Everton
|24
|40
|8. Aston Villa
|24
|39
|9. Tottenham
|24
|36
|10. Leeds United
|26
|35
|11. Arsenal
|25
|34
|12. Wolverhampton
|26
|34
|13. Crystal Palace
|25
|32
|14. Southampton
|25
|30
|15. Burnley
|25
|28
|16. Brighton
|26
|26
|17. Newcastle
|26
|26
|18. Fulham
|25
|22
|19. West Bromwich
|26
|17
|20. Sheffield United
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|23
|55
|2. Barcelona
|25
|53
|3. Real Madrid
|24
|52
|4. Sevilla
|24
|48
|5. Real Sociedad
|24
|41
|6. Villarreal
|24
|37
|7. Real Betis
|24
|36
|8. Levante
|25
|32
|9. Athletic Bilbao
|24
|30
|10. Granada
|24
|30
|11. Celta de Vigo
|24
|29
|12. Osasuna
|25
|28
|13. Getafe
|25
|27
|14. Valencia
|25
|27
|15. Cádiz
|24
|25
|16. Eibar
|25
|22
|17. Deportivo Alaves
|25
|22
|18. Real Valladolid
|24
|21
|19. Elche
|23
|21
|20. Huesca
|25
|20