Mahir Ünal, "Çat Kapı" programına konuk oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, Serdar Tuncer’in sunduğu ve Youtube üzerinden canlı yayınlanan “çat kapı” isim programa konuk oldu.

Genel Başkan Yardımcısı Ünal, programın başlangıcında geçtiğimiz günlerde gündem oluşturan bizden önce bardak yoktu algısına yönelik konuşarak konuşmalarımın belirli yerlerini keserek algı yaratmaya çalışıyorlar ifadelerini kullandı.

Ünal, konuşmasının devamında “seçim bölgelerine, bölgeme ve en ücra köşelerdeki köylere gittiğimde bölgedeki vatandaşımız sizi 5 dakika içerisinde çözüyor” dedi.

Dijital medyaya dair açıklamalarda da bulunan Genel Başkan Yardımcısı ÜNAL devir dijital medya devri dedi.

Kısıtlamalarla ilgili de konuşan Genel Başkan Yardımcısı Ünal, “Pandemi yoğunluğuna göre sınıflandırıp şehirlerde kurulan pandemi kurullarının inisiyatifiyle açılmalar başlayacak” dedi.

Son olarak “CHP’nin yıllarca bu ülkeyi, bu devleti babasının çiftliği gibi görüyor” dedi