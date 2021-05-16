Mahir Ünal'dan Başkent Kulisi'nde önemli açıklamalar

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi'nde soruları yanıtladı.

TÜRKİYE 16.05.2021, 14:40
Mahir Ünal'dan Başkent Kulisi'nde önemli açıklamalar

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi'nde soruları yanıtladı. Ünal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

İŞGALCİ İSRAİL'İN SALDIRILARI

İsrail şiddetten beslenen ve şiddetin kendi eylemlerini meşrulaştırdığı terör devleti haline dönüştü. İsrail'le mücadele ederken, şiddetle değil insanlığın vicdanına yaslanarak mücadele etmek gerekiyor. 

Uluslararası sistem İsrail söz konusu olduğunda çalışmıyor. Bu insanlığın üzerinde ciddi anlamda düşünmesi gereken ve Cumhurbaşkanımızın "Dünya 5'ten büyüktür" tezinin de ne kadar haklı olduğunu açık şekilde ortaya koyan bir durum.

İnsanlığın vicdanı kanıyor şu anda. Bizi insan yapan bütün değerleri yok sayan bir anlayışla karşı karşıyayız. 

İsrail aynaya baksa Nazileri görecektir. Dün Naziler ne yaptıysa Yahudileri, bugün aynısını Filistinlilere yapıyorlar. 

KILIÇDAROĞLU'NUN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Kemal Kılıçdaroğlu'na baktığımda gördüğüm bir şey var. Kendiyle, yaşadıklarıyla yüzleşmekten kaçan ve sürekli başkasını konuşan bir profil görüyorum. 18 seçim kaybetmiş, asla özeleştiri yapmamış, koltuğuna yapışmış, çaresizlikle yüzleşmemiş bir adam görüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a baktığımdaysa gerçek üzerinden siyaset yapan, yaşadıklarıyla yüzleşen, Suriyeli çocukları anlatırken siyasi çıkarları düşünmeyen bir Recep Tayyip Erdoğan. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Biz, esnafımız için, insanımız için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz ama buna rağmen ulaşamadığımız birileri varsa helallik istiyoruz' diyor. Bu ne kadar insani bir şey. Bunun üzerine atlayan ve üzerinden hemen kendince siyaset üretmeye çalışan; yeri geldiğinde FETÖ'cülerin söyleminin sözcüsü haline gelen, PYD'lilere arkadaş diyen ama bunlarla asla yüzleşmeyen bir kişinin böyle bir ifade kullanmasının üzerine konuşmak bile abes diye düşünüyorum. 

Yenilen pehlivan güreşe doymaz. Pehlivan daha yenilir yenilmez hemen kalkar dermiş ki hadi bir daha güreşelim. Kemal Kılıçdaroğlu yenilmeye doymadığı için her seçimden bir iki ay sonra hadi bir daha güreşelim moduna giriyor. Türkiye 2023'te, zamanı geldiğinde seçime gidecektir. 

Biz anketlerde soruyoruz. CHP'li seçmenin bile CHP'nin Türkiye'yi yönetme noktasında ciddi endişesi var. 

DURSUN ÇİÇEK'İN 'HDP'Lİ BAKAN OLABİLİR' SÖZLERİ

İYİ Parti ve CHP'nin temel sorunu şu: HDP'yle olan ittifaklarını açık şekilde ifade etmekten çekiniyorlar. 

HDP'yle ittifaklarını bir türlü resmi bir ilişkiye döndürmüyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 10 bin kişiyi işten çıkardı, 16 bin kişiyi işe aldı. Ve bu 16 bin kişiyi işe alırken HDP'ye kontenjan verdiler. Bunu açıklamıyorlar. 

HDP'nin PKK sorunu var, CHP ile İYİ Parti'nin HDP sorunu var. Bununla yüzleşmiyorlar. 

BABACAN'IN 'ORTAK ADAY' AÇIKLAMASI

Burada bir ahlak sorunu var. Çünkü siz o dönemde AK Parti milletvekilisiniz. Aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesine de imza atmışsınız. Ve aynı zamanda da Abdullah Gül'ün dostlar tarafından ortak aday gösterilmesinin de göbeğindeyim diyorsunuz. 

Siyaseti gerçeklik üzerine inşa etmek yerine tasarlanmış bir zihin üzerine inşa ederseniz bir yerlerde bir şeyi unutursunuz. Bu görüşmelerin göbeğindeyim dediğiniz anda 2018'de AK Parti milletvekili olduğunuzu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesine imza atmış olduğunuz gerçeğini unutursunuz. 

Bunun kabul edilebilir, izah edilebilir bir tarafı var mı? Üstelik Sayın Babacan AK Parti'den ayrılırken istifa ederek ayrıldı. Üstelik kendince ahlaki bir tavır sergileyen bir yaklaşımla. 

Türkiye 5 yıl kaybetti dediği dönemde ne yapılmış, bakalım: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki bütün hakları koruma altına alınmış. Türkiye Libya'da ve dolayısıyla Doğu Akdeniz'de büyük kazanımlar elde etmiş. Türkiye yüz yıl sonra Kafkaslar'a dönmüş. Türkiye Karadeniz'de doğalgaz bulmuş. Türkiye pandemi sürecini büyük bir istikrarla yürütmüş.

Çin Büyükelçisi dedi ki: Biz en çok Türkiye'ye aşı verdik. 100 milyon dozluk aşımızın 27 milyon dozunu Çin'den aldık. Dünya aşı bulamazken Türkiye aşılamada 6 ülke arasında. Salgın sürecini Türkiye en iyi yöneten ülkelerden biri. 

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