Mahir Ünal'dan Başsağlığı Mesajı

Ünal mesajında şu ifadelere yer verdi: Bingöl'den Tatvan'a gitmekte olan askeri helikopterin kaza geçirmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz Milletimizin başı sağolsun.