Mahir Ünal'dan Başsağlığı Mesajı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Mahir Ünal sosyal medya hesabı twitter üzerinden Bitlis'te helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.
TÜRKİYE 05.03.2021, 13:42
Ünal mesajında şu ifadelere yer verdi: Bingöl'den Tatvan'a gitmekte olan askeri helikopterin kaza geçirmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz Milletimizin başı sağolsun.
18°
açık
Namaz Vakti 05 Mart 2021
|İmsak
|05:31
|Güneş
|06:51
|Öğle
|12:49
|İkindi
|16:03
|Akşam
|18:36
|Yatsı
|19:51
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|27
|57
|2. Beşiktaş
|26
|57
|3. Fenerbahçe
|27
|55
|4. Trabzonspor
|27
|51
|5. Hatayspor
|27
|46
|6. Alanyaspor
|27
|43
|7. Gaziantep FK
|27
|43
|8. Karagümrük
|27
|41
|9. Göztepe
|27
|36
|10. Antalyaspor
|27
|35
|11. Sivasspor
|26
|33
|12. Konyaspor
|26
|32
|13. Malatyaspor
|27
|31
|14. Kasımpaşa
|27
|29
|15. Kayserispor
|26
|28
|16. Rizespor
|27
|28
|17. Başakşehir
|27
|26
|18. Erzurumspor
|27
|26
|19. Ankaragücü
|26
|23
|20. Denizlispor
|26
|21
|21. Gençlerbirliği
|26
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|24
|53
|2. Samsunspor
|24
|50
|3. İstanbulspor
|24
|46
|4. Altınordu
|24
|44
|5. Adana Demirspor
|24
|42
|6. Altay
|24
|41
|7. Tuzlaspor
|24
|41
|8. Ankara Keçiörengücü
|24
|39
|9. Bursaspor
|24
|34
|10. Bandırmaspor
|24
|31
|11. Ümraniye
|24
|31
|12. Adanaspor
|24
|26
|13. Boluspor
|24
|26
|14. Menemenspor
|24
|26
|15. Balıkesirspor
|24
|25
|16. Akhisar Bld.Spor
|24
|19
|17. Ankaraspor
|24
|15
|18. Eskişehirspor
|24
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|27
|65
|2. M. United
|27
|51
|3. Leicester City
|27
|50
|4. Chelsea
|27
|47
|5. Everton
|26
|46
|6. West Ham
|26
|45
|7. Liverpool
|27
|43
|8. Tottenham
|26
|42
|9. Aston Villa
|25
|39
|10. Arsenal
|26
|37
|11. Leeds United
|26
|35
|12. Wolverhampton
|27
|34
|13. Crystal Palace
|27
|34
|14. Southampton
|26
|30
|15. Burnley
|27
|29
|16. Brighton
|26
|26
|17. Newcastle
|26
|26
|18. Fulham
|27
|23
|19. West Bromwich
|27
|17
|20. Sheffield United
|27
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|24
|58
|2. Barcelona
|25
|53
|3. Real Madrid
|25
|53
|4. Sevilla
|24
|48
|5. Real Sociedad
|25
|42
|6. Real Betis
|25
|39
|7. Villarreal
|25
|37
|8. Granada
|25
|33
|9. Levante
|25
|32
|10. Athletic Bilbao
|24
|30
|11. Celta de Vigo
|25
|30
|12. Osasuna
|25
|28
|13. Getafe
|25
|27
|14. Valencia
|25
|27
|15. Cádiz
|25
|25
|16. Eibar
|25
|22
|17. Real Valladolid
|25
|22
|18. Deportivo Alaves
|25
|22
|19. Elche
|24
|21
|20. Huesca
|25
|20