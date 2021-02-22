Mahir Ünal'dan Özlem Zengin'e destek!

Özlem Zengni, çıplak aramaları reddederek "O dediğiniz yerde böyle bir şey olmadı. Br kadını çıplak arayacaksın, dakikasında bundan rahatsızlığını beyan eder, bir sene beklemez. Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez" diye konuşmuştu. Bu açıklama sonrası, kadınlar, cezaevinde çıplak arama iddialarına ilşkin ifadeler nedenyile AK Part Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e büyük tepki gösterdi. Çıplak aramaya maruz bırakıldığını belirten kadınlar, sosyal medyada yaşadıklarını anlattı. AK Part Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Kahramanmaraş Mlletvekl Mahir Ünal da Özlem Zengin’e destek verdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, "Bugün SMS’ler ve Whatsapp grupları aracılığı le Twitter’da örgütlenen ve Özlem Zengin' hedefe koyanlar bu haysiyetsizliğin sorumlusudur. Hukuk önünde bunun hesabı sorulacaktır." dedi