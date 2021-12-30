Mahmut Özer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na görüşme cevabı

Son öğretmen atamalarının ardından mülakatta düşük puan alarak KPSS'de yüksek sıralamalar yapan birçok öğretmen adayı atanamadı.

Sosyal medya paylaşımları yaparak isyan eden mülakat mağdurları seslerini duyurmaya çalıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, atanamayan öğrencileri genel merkezde ağırlayarak Milli Eğitim Bakanlığı'na gideceğini ve randevu istediğini duyurdu.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından da paylaşımlar yaparak, "Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasbedildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. MEB yarın saat 13.00'te görüşmek üzere… KPSS’deki mülakat rezilliğini konuşmak üzere, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den randevu talep ettim, hala ses yok. Anlaşılan eğitimden daha önemli işleri var. Saray Hükümeti görüşmelerden kaçarak, bu işleri sümen altı edebileceğine inanıyor. Yanılıyor." ifadelerine yer verdi.

"EMRİVAKİ GÖRÜŞME TALEBİNİ KARŞILAMAMIZ BEKLENMESİN"

Daha önce TÜİK ve Mekez Bankası'na yönelik aynı girişimlerde bulunan Kılıçdaroğlu'na, bu kez bakanlıktan ziyaret öncesi cevap geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebinin emrivaki olduğunu söyleyerek "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin." ifadelerine yer verdi.

KAPIYA ASMA KİLİT VURULDU

Kılıçdaroğlu'nun MEB binasına gelmeden önce kapıya asma kilit vurulduğu görüldü.

KILIÇDAROĞLU İÇERİ ALINMADI

Diğer yandan Kılıçdaroğlu bakanlık binasına alınmadı. İçeri alınmayan Kılıçdaroğlu burada basın açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu'Nun açıklamaları şu şekilde:

"Bir haksızlık bir hukuksuzluk varsa, buna karşılar çıkmak en insani görevimdir."