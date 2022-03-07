Mahra'nın sağ bacağı kesildi
Geçtiğimiz günlerde sokak köpeğinden kaçarken kamyonun çarpmasıyla hastanelik olan minik Mahra, acilen ameliyata alındı. Operasyonda Mahra'nın sağ bacağı kesildi.
Antalya'nın Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen Mahra Melin Pınar'a, yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı.
BACAĞI KAMYONUN ALTINDA KALDI
Kaçmak için yola çıkan Pınar'a İrfan Yayla'nın kullandığı kamyon çarptı. Pınar'ın bacağı kamyonun ön tekeri altında kalarak ağır yaralandı.
Kazayı görenlerden Arslan Çelik'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Küçük kız, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Hastanede hemen tedaviye alınan Mahra Melin Pınar, yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.
Mahra Melin Pınar'ın son sağlık durumu hakkında bilgi veren baba Murat Pınar, dün gece kızının beynin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle üçüncü kez ameliyat olduğunu aktardı.
SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Hastanede hemen tedaviye alınan Mahra Melin Pınar, yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.
Mahra Melin Pınar'ın son sağlık durumu hakkında bilgi veren baba Murat Pınar, dün gece kızının beynin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle üçüncü kez ameliyat olduğunu aktardı.
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