Makas atarken bankaya daldı!

"DONDUM KALDIM"

Makas atan otomobilin çarptığı ve olayın şokunu atlatamayan sürücü Samet Bostancı, o an korktuğunu belirterek, “Ben bu şeritten geliyordum sol şeritten normal halde geliyordum. Arkadaş makas atarak geliyordu. Buradan makas atarken kontrolünü kaybetti. Bana sağ arka tarafımdan çarptı. Burada bende direk ile araç arasında kaldım. O da banka içine girdi. O an ben şoka girdim zaten. Baktım parmağım kanıyor, bacaklarım kanıyor. O an 15 - 20 saniye dondum kaldım. Arabadan indim ondan sonra ortalık gördüğünüz gibi” şeklinde konuştu.

Polis ekipleri çevrede önlem alırken olay yerine banka yetkilileri geldi. Bankanın içine giren otomobil ile direğe çarpan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.