Maket uçaktan sonra İHA ve SİHA tasarlıyor

Hakkari'de yaşayan evli ve 1 çocuk babası Savaş Tatlı (22), strafordan F- 35 savaş uçağı maketi yaptığı için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından 2 ay önce Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020'ye davet edildi.

TÜRKİYE 17.12.2020, 14:09 17.12.2020, 14:20
Maket uçaktan sonra İHA ve SİHA tasarlıyor
İHA ve SİHA tasarlıyor
İHA ve SİHA tasarlıyor

Hakkari'de yaşayan evli ve 1 çocuk babası Savaş Tatlı (22), strafordan F- 35 savaş uçağı maketi yaptığı için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından 2 ay önce Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020'ye davet edildi. 

Uçak mühendisi olmayı hayal ederken, maddi imkansızlıklar nedeniyle ilkokula kadar okuyabilen Tatlı, daha sonra strafordan yolcu uçağı tasarladı. 

Tatlı, bu kez de atölyeye dönüştürdüğü evinin balkonunda bakanlığın ve valiliğin kendisine verdiği malzeme desteğiyle insansız hava aracı (İHA) ve SİHA tasarlıyor.

Hakkari'nin Dağgöl Mahallesi'nde tek katlı toprak evde kiracı olarak yaşayan Savaş Tatlı, daha önce strafordan F- 35 savaş uçağı maketi yaptığı için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından 22- 27 Eylül'de Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020'ye davet edildi. 

Yarışmaya katılan Tatlı'yı, fuarı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tebrik etti. 

Uçak mühendisi olmayı hayal ederken, maddi imkansızlıklar nedeniyle ilkokula kadar okuyabilen Tatlı, kendisine sağlanan desteklerle 2,5 ayda yaklaşık 5 kilometre uçabilen, gövdesi strafor olan 180 santimetre uzunluğunda bir yolcu uçağı tasarladı. 

Tatlı, bu kez de bakanlık ve valiliğin verdiği malzeme desteği ile yine gövdesi strafor malzeme olan 1 kilometre uçabilen İHA ve SİHA tasarlıyor. Tatlı'ya babası Naci Tatlı da destek veriyor. 

DEVLETİMİZ DESTEK VERİRSE, MİLLİ SAVUNMA TANKI YAPACAĞIM'

Gaziantep’te 22- 27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen TEKNOFEST yarışmasına, Boeing 737 yolcu uçağı projesiyle katıldığını anlatan Tatlı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da oraya gelmişlerdi. 

Projemi beğenip, tebrik ettiler. Benim elimde yolcu uçağı var ve şu an devletimizin verdiği malzemelerle Türkiye’mizin bel kemiği olan İHA yapıyorum. 

Ama ben Hakkari Valimiz Sayın İdris Akbıyık'a sürpriz olarak SİHA yapıyorum. Bu işi evimin balkonunda yapıyorum. 

Milletimize daha faydalı biri olabilmek için devlet yetkililerinden bu konuda daha çok destek istiyorum. 

#İHA #SİHA #hakkari
Yorumlar (0)
14°
az bulutlu
Namaz Vakti 17 Aralık 2020
İmsak 06:07
Güneş 07:34
Öğle 12:33
İkindi 15:02
Akşam 17:23
Yatsı 18:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 10 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Altay 13 23
6. Adana Demirspor 13 22
7. İstanbulspor 12 21
8. Samsunspor 13 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 12 15
12. Menemen Belediyespor 13 14
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 12 25
2. Liverpool 12 25
3. Leicester City 12 24
4. Southampton 12 23
5. Chelsea 12 22
6. West Ham 12 20
7. Everton 12 20
8. M. United 11 20
9. Man City 11 19
10. Aston Villa 10 18
11. Crystal Palace 12 17
12. Newcastle 11 17
13. Wolverhampton 12 17
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 12 13
16. Brighton 12 10
17. Burnley 11 9
18. Fulham 12 8
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 12 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 26
2. Atletico Madrid 11 26
3. Real Madrid 12 23
4. Villarreal 13 22
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 12 18
8. Barcelona 11 17
9. Real Betis 13 16
10. Eibar 13 15
11. Valencia 13 14
12. Athletic Bilbao 12 14
13. Elche 11 14
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11