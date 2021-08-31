Makineden fırlayan kereste beline saplandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde mobilya atölyesinde çalışan Suriye uyruklu Ahmet A. (30), ağaç kesme makinesinden fırlayan kerestenin beline saplanması sonucu yaralandı.
TÜRKİYE 31.08.2021, 11:37
İnegöl ilçesi, Cerrah Mahallesi, Kalburt mevkisinde faaliyet gösteren mobilya atölyesinde üretim alanında ağaç kesme makinesinden fırlayan kereste parçası Suriye uyruklu işçi Ahmet A.’nın beline saplandı.
Kanlar içinde yere yığılan Ahmet A.’nın yardımına koşan çalışma arkadaşları özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü.
Tedavi altına alınan Ahmet A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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