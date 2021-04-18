Makinist iftarı da böyle olur!
Yük treni makinisti, iftar saati öncesi bir restorandan verdiği siparişi tren yolu kenarında bekleyen kuryeden aldı. Makinistin treni durdurarak paketi aldığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.
TÜRKİYE 18.04.2021, 13:46 18.04.2021, 13:50
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tren yolu üzerinde elindeki poşetle bekleyen paket servis elemanını gören bir vatandaş, durumu ilginç bularak cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Bu sırada Adapazarı’ndan Eskişehir istikametine gitmekte olan yük treni yavaşladı. İftar saatine az bir süre kala makinist bölgedeki bir restorandan verdiği siparişi trenini durdurarak aldı. Makinist, paketi aldıktan sonra yoluna devam etti.
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