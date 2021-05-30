Mal davası abi kardeşi katil etti!
Amasya'da aynı binada oturan iki kardeş, babalarının dairesiyle nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle küçük kardeş ağabeyine ateş etti. Yaralı şahıs tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 30.05.2021, 17:12
Dün akşam ilçeye bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aynı binada farklı katlarda oturan Murat ve Vural Conba kardeşler, babalarına ait dairenin kullanımı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Conba, ruhsatlı tabancasıyla ağabeyi Vural Conba'ya ateş etti.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kanlar içinde kalan Vural Conba yere yığılırken, silah sesini duyanların haber vermesiyle adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale bulunan Vural Conba, kaldırıldığı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Murat Conba da sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
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