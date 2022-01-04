Malatya'da 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Hekimhan ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri durdurdukları bir tırda arama yaptı. Yapılan aramalarda 25 bin 694 litre kaçak akaryakıt - dönüştürülmüş motorin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahsa 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı.