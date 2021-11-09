Malatya'da bina çöktü

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Caddesi'nde bina çöktü.

Cumhuriyet İlkokulu'nın yanındaki bina çökmesinin ardından sivil savunma ekipleri, itfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerine intikal etti.

Eski ve depreme dayanıksız olduğu belirtilen 2 katlı binanın üst katında kıraathane işletildiğini aktarılırken, alt katında iş yerlerinin olduğu söylendi.

8 YARALI KURTARILDI

Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 8 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

"20 CİVARINDA KİŞİ OLDUĞU SÖYLENİYOR"

Malatya Valisi Aydın Baruş, enkaz altından şu ana kadar 8 kişinin çıkarıldığını doğrulayarak, "Binada tamirhane, fırın ve tavuk satışı yapan dükkan var. Orada 20 civarından insan olduğu söyleniyor. Olayı araştırıyoruz. Şu anda kurtarma ekiplerimiz müdahale halinde." dedi.