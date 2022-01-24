Malatya'da eğlence için kardan adam çalıp kaçtılar
Bir kafe işletmecisinin yaptığı kardan adamı çalan şahıslar, daha sonra tekrar gittikleri kafede eğlence için kardan adamı götürdüklerini söyledi.
Malatya'nın Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan kafenin sahibi Burak Salik, kar yağmasıyla birlikte iş yeri önüne kardan adam yaptı.
İş yeri sahibi ve arkadaşları üşüyüp içeri girince 3 genç bir anda gelerek kardan adamı kucaklarına alıp kaçtı.
Gençlerden biri kardan adamın kolları olarak takılan fırçaları ve üzerindeki kıyafetleri çıkardı. Bu anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.
ÖZÜR DİLEDİLER
İş yeri sahibi Burak Salik ve arkadaşları koşarak çıktı ancak gençleri yakalayamadı. Salik, gençlerin sonrasında gelerek bunu eğlence için yaptıklarını ve özür dilediklerini söyledi.
KUCAKLAYARAK KAÇTILAR
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 gencin kardan adamın yanına geldiği, kardan adamın üstündekiler çıkarıldıktan sonra kucaklayarak kaçtıkları görünüyor.
KARDAN ADAM VE KARDAN KADIN YAPTILAR
Bu arada, Şahnahan Mahallesi'nde ise bir grup genç, bahçelerine kardan adam ile kardan kadın yaptı. Gençler, kardan yaptıkları adam ve kadına bölge yöresine ait kıyafet giydirdi.
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