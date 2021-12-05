Malatya'da iki grup bıçaklarla kavga etti: 3 yaralı
Yeşilyurt ilçesindeki bir kafede iki grup kız meselesinden dolayı bıçaklarla kavga etti. Yaşanan olay sonrası 3 kişi yaralanırken, 7 kişi de gözaltına alındı.
TÜRKİYE 05.12.2021, 22:41
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan tartışma kanlı bitti.
Fahri Kayahan Caddesi üzerinde bulunan bir kafede iki grup arasında 'kız' meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bıçakların da kullanıldığı kavgada, aldıkları darbe sonucu B.K., H.C. ve T.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatan ekipler, kısa sürede olaya karıştıkları belirlenen 7 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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