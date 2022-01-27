Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşanan kazada, Necmettin Çelikay (57) yönetimindeki otomobil, Eskiköy mevkisinde Mesut Ökten'in (43) kullandığı otomobille çarpıştı.

9 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücülerle araçlardaki Ahmet Efe (12), Ecrin (8), Muhammet Emir (10), Erva (5) ve Sümeyye Ökten (33) ile Cebrail (31) ve Mikail Çelikay (23) yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ve bölge trafik ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.