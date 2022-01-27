Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Doğanşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.Yaralılar sağlık ekipleri tarafından, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
TÜRKİYE 27.01.2022, 13:52
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşanan kazada, Necmettin Çelikay (57) yönetimindeki otomobil, Eskiköy mevkisinde Mesut Ökten'in (43) kullandığı otomobille çarpıştı.
9 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücülerle araçlardaki Ahmet Efe (12), Ecrin (8), Muhammet Emir (10), Erva (5) ve Sümeyye Ökten (33) ile Cebrail (31) ve Mikail Çelikay (23) yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ve bölge trafik ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.
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