Malatya'da korkutan deprem! Kahramanmaraş'ta hissedildi

Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçeleri bugün 4 Ağustos 2020 tarhinde saat 12:37 sıralarında depremle sallandı. Malatya Pürütge Tepehan'da meydana gelen deprem 5.7 büyüklüğünde gerçekleşti. Malatya'da meydana gelen deprem Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve çevre illerde de hissedildi.

AFAD verilerine göre merkez üssü Pütürge ilçesi olan deprem saat 12.37 sıralarında kaydedildi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, "Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok" dedi.

Soylu: Hasara yönelik ihbar yok taramalar sürüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda olumsuz bir durum yaşanmadığını belirtti. Soylu, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor" ifadelerini kullandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada da şimdilik olumsuz bir ihbarın olmadığı belirtildi. Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

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